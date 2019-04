Drillisch, Telefónica, Telekom und Vodafone sollten in der Osterpause ihre teuren Bietergefechte überdenken und die 5G-Auktion in der kommenden Woche so schnell wie möglich beenden.

Seit 19. März ist die 5G-Frequenzauktion nun bereits im Gange und die Bundesnetzagentur legt jetzt eine wohl verdiente Osterpause ein. Die bisherigen Gebote liegen mit 5,357 Milliarden Euro bereits deutlich höher als Analysten vor der Auktion vermutet hatten: Sie gingen von drei bis fünf Milliarden Euro aus. Die hohen Gebote sind überraschend, weil die Bieter im Vorfeld über hohe Versorgungsauflagen und - damit verbunden - höhere Kosten beim Aufbau von 5G-Netzen geklagt hatten. Besonders irrwitzig ist: Über lange Strecken herrschte nur noch eine Übernachfrage bei einem Frequenzblock, auf die Aufteilung der übrigen 40 Frequenzblöcke hatte man sich weitgehend geeinigt.

Dieser Streit führte bisher zu Mehrkosten von circa drei Milliarden Euro für die Branche. Das ist ein sehr hoher Aufpreis für einen Frequenzbereich, ohne dass sich an der Zuweisung der angebotenen Frequenzen viel änderte. Gibt es Erklärungen für diese dramatische Preiseskalation?

Nur in Italien waren die Frequenzen deutlich teurer

In den vergangenen Monaten wurden bereits in zahlreichen europäischen Ländern Frequenzlizenzen für 5G vergeben. Ein Vergleich der erzielten Preise hilft, um den bisherigen Erlös in Deutschland besser einschätzen zu können. Die Frequenzen zwischen 3,4 und 3,8 Gigahertz (GHz) sind besonders interessant für die steigenden Kapazitätsanforderungen und stehen meist schon zeitnah für den Netzausbau zur Verfügung. Die Preise im 3-GHz-Frequenzband lassen sich über den durchschnittlichen Preis pro Megahertz und Einwohner vergleichen. Würde die Auktion in Deutschland bei derzeit 5,357 Milliarden Euro zu Ende gehen, käme man im 3-GHz-Band auf einen Preis von circa 0,12 Euro pro Megahertz und Einwohner. In Irland erzielte der Regulator für Frequenzen im 3-GHz-Band einen Preis von 0,05 Euro (Mai 2017), in England 0,14 Euro (April 2018), in Spanien 0,10 Euro (Juli 2018), in Finnland 0,05 Euro (Oktober 2018), in der Schweiz 0,047 Euro (Februar 2019) und in Österreich 0,06 Euro (März 2019). Einziger Ausreißer nach oben war Italien im Oktober letzten Jahres mit Preisen von 0,38 Euro. Die 5G-Frequenzen in Deutschland sind also schon jetzt deutlich teurer als in vielen Nachbarländern.

Für einen sinnvollen Vergleich dieser Werte muss man auch die Wettbewerbssituation in den Ländern, Versorgungsauflagen, eventuelle Bietbeschränkungen und das Auktionsformat berücksichtigen. Das Frequenzspektrum wird in Form von Frequenzblöcken versteigert. Der hohe Preis in Italien liegt unter anderem daran, dass sich fünf Wettbewerber nur vier Frequenzblöcke aufteilen mussten. Die zur Verfügung stehenden 200 Megahertz (MHz) im 3-GHz-Band wurden in zwei Blöcke zu je 80 MHz und zwei Blöcken zu je 20 MHz angeboten. Im Vergleich dazu gingen in Österreich und in der Schweiz nur die drei etablierten nationalen Mobilfunknetzbetreiber ...

