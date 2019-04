Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass Daimler sich am kalifornischen Batteriespezialisten Sila Nanotechnologies beteiligt. Laut Medienberichten beläuft sich die Investition auf insgesamt 100 Millionen Dollar. Daimler soll dafür zehn Prozent an dem 2011 gegründeten Startup erhalten. In Daimler-Dimensionen ist diese Summe sicherlich kein allzu großes Investment, und doch ein Hinweis darauf, dass es der Autobauer ernst meint mit der Energiewende im Auto. Wie Ernst, das verdeutlicht eine weitere, ... (Achim Graf)

