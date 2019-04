Die Aktie der Bitcoin Group vollzog seit November 2017 eine anhaltende Abwärtsbewegung. Im zweiten Halbjahr 2018 ermäßigte sich der Kurs um mehr als 50 Prozent und auch in 2019 gingen die Verluste zunächst weiter. Die Aktie bildete daher am 7. Februar bei 15,50 Euro ihr Jahrestief aus und steigt seitdem wieder an.

Auf einen dynamischen Anstieg an die 20,00-Euro-Marke folgte eine rund sechswöchige Seitwärtsphase mit Kursen, die zumeist knapp unterhalb der fast horizontal verlaufenden 50-Tagelinie ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...