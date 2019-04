Tech-Börsengänge: Zoom stellt Pinterest in den Schatten >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » United Internet und Xing vs. Wirecard ... » wikifolio whispers a.m. Varta AG, ... Tech-Börsengänge: Zoom stellt Pinterest in den Schatten Der Video-Dienst Zoom begeistert Anleger auch, weil er als eines der wenigen Start-ups profitabel ist. Dass sollte den anderen Einhörnern und deren Geldgebern zu denken geben. Ein Kommentar.

Den vollständigen Artikel lesen ...