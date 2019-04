Der teilgeschwärzte Mueller-Bericht zeichnet ein äußerst kritisches Bild des US-Präsidenten. Rechtliche Konsequenzen hat Donald Trump vorerst trotzdem nicht zu fürchten. Doch die nächsten Ermittlungen kündigen sich an.

US-Präsident Donald Trump war bester Laune, als er am Vormittag im East Room des Weißen Hauses an einer Zeremonie für verwundete Soldaten teilnahm. "Ich habe einen guten Tag", so das amerikanische Staatsoberhaupt. Kurz zuvor hatte er bereits über den Kurznachrichtendienst Twitter bereits eine Fotomontage von sich verbreitet. "Game Over" hatte es in riesiger Schrift dort geheißen. Das Spiel ist aus.

Tatsächlich markierte der gestrige Tag einen vorläufigen Endpunkt. Nach fast zwei Jahren Ermittlungen veröffentlichte das US-Justizministerium den Bericht von Sonderermittler Robert Mueller. Dieser hatte, sehr zum Ärger des Präsidenten, über die Einflussnahme russischer Geheimdienste auf die US-Wahl 2016 und mögliche Verbindungen zu Trumps Wahlkampfteam recherchiert. Außerdem sollte er herausfinden, ob sich der Präsident im Weißen Haus der Justizbehinderung schuldig gemacht hatte.

Monatelang hing die Ermittlung wie eine schwarze Wolke über Trumps Präsidentschaft. Mit jeder Anklage, die Mueller erhob, rückte der Verdacht zudem näher ans Oval Office heran. Umso größer dann die Erleichterung, als Mueller Ende März seine Untersuchung abschloss und keine weiteren Strafverfahren mehr empfahl. Trump, so die Lesart des Präsidenten und seiner Anhänger, sei frei von jeder Schuld, die Ermittlungen eine politisch motivierte Hexenjagd, erdacht von seinen politischen Gegnern im angeblichen "Tiefen Staat".

Diese Darstellung deckt sich allerdings kaum mit dem tatsächlichen Inhalt des Mueller-Berichts. Auf mehr als 400 Seiten beschreibt der ehemalige FBI-Direktor, wie intensiv sich russische Akteure in den amerikanischen Wahlprozess einmischten, um Trump zum Präsidenten zu machen. Haarklein dröselt er zudem auf, wie eng die Beziehungen zwischen Teilen des Trump-Wahlkampfteams ...

Den vollständigen Artikel lesen ...