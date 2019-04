Im Mai 2017 übernahm Geely 51 Prozent der Firmenanteile am malaysischen Autokonzern Proton - und damit auch die Mehrheit an der englischen Sportwagenfirma Lotus. Im Sommer 2018 dann teilte der chinesische Eigner mit, knapp zwei Milliarden Dollar in die Marke investieren zu wollen, um daraus einen "weltweit führenden Luxushersteller" zu machen. Geplant sei unter anderem ein SUV, der im Lotus-Portfolio noch fehlt, hieß es. Den Ankündigungen folgen nun ganz offenbar Taten. Allerdings nicht auf der ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...