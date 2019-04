Mehr Freiheit oder mehr Staat? Der Soziologe Heinz Bude und der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff streiten über die neue Sehnsucht nach Schutz in unsicheren Zeiten.

Graf Lambsdorff, Herr Bude, wann haben Sie sich zuletzt solidarisch verhalten?Bude: Das ist noch nicht lange her. Wir trinken zu Hause Wasser aus Glasflaschen und wollten uns die Kisten nach Hause liefern lassen, statt sie selbst zu schleppen. Also haben wir versucht, einen Lieferservice finden, der seine Leute anständig bezahlt.

War es schwer, einen zu finden?Bude: Wir haben tatsächlich einige Zeit investiert in die Frage, welchen Service wir nehmen. Am Ende sind wir dem Rat von Nachbarn gefolgt. In diesem Prozess ist mir noch einmal klar geworden, wie schwer vorstellbar es ist, dass Roboter oder Drohnen in absehbarer Zeit Aufgaben wie die Lieferung von Glasflaschen übernehmen. Ich bin sicher: Wir werden uns auch in fünfzig Jahren noch mit einfachen Dienstleitungen und ihrer Bezahlung beschäftigen.Lambsdorff: Man muss nur aus dem Fenster schauen, um zu wissen, dass in Städten wie Köln, Berlin oder Leipzig Lieferungen niemals überwiegend aus der Luft stattfinden werden. Der Himmel wäre ja schwarz von Drohnen. Aber dieselbe Technologie kann unter anderen Umständen segensreich sein. Ich war vergangene Woche in Myanmar. Der Norden dieses Landes liegt am Himalaya, da sind ständig Erdrutsche, Dörfer werden von der Außenwelt abgeschnitten. Wenn sie da mit Drohnen eine Grundversorgung herstellen oder Katastrophenhelfern den Weg bahnen, ist das eine Riesenhilfe.

Warum waren sie dort?Lambsdorff: Ich war dort, und das hat mit Ihrer Eingangsfrage zu tun, weil ich finde, dass wir Europäer unsere Erfahrungen beim Aufbau einer Demokratie teilen sollten. Myanmar hat 2015 seine ersten Schritte in Richtung Demokratie unternommen, damals war ich Leiter der EU-Wahlbeobachtungsmission. Jetzt geht es darum, die Wahl im kommenden Jahr vorzubereiten. Ich finde es solidarisch, wenn Europäer mit ihren Erfahrungen beim Übergang zur Demokratie andere Länder auf dem Weg unterstützen, sofern sie das wollen.

Herr Bude, Sie diagnostizieren ein weltweites Comeback der Idee der Solidarität. Erklären Sie so auch aktuelle Umverteilungsdebatten wie die Forderung, Wohnungsbesitzer zu enteignen?Bude: Ich gehe viel weiter: Meine Belege heißen Viktor Orban, Brexit oder auch Gelbwesten-Proteste in Frankreich ....... alles keine linken Personen oder Bewegungen, die man traditionell mit dem Begriff der Solidarität verbunden hätte.Bude: Genau. Das Thema des Augenblicks in allen westlichen Gesellschaften ist nicht Freiheit, sondern Schutz. Alle wollen ihn: Die Stahlarbeiter in den USA, die Seeleute wegen der Überfischung der Meere, die Eltern wegen ihrer Kinder und so weiter. Wir erleben einen epochalen Wechsel: Weg vom Thema des Individuums und seiner Freiheit hin zu der Idee eines eingebetteten Individuums, das in der Gemeinschaft Schutz sucht. Davon profitieren momentan rechte Bewegungen, während die politische Linke diesem Prozess eher hilflos zusieht.Lambsdorff: Es gibt in vielen Ländern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...