Millionen Fluggäste produzieren in Deutschland eine immense Datenmenge. Diese soll künftig neben einer Software auch von über 500 Beamten ausgewertet werden.

Mehr als 500 Beamte sollen sich künftig in Deutschland um die Speicherung und Auswertung von Fluggastdaten kümmern. Ein Teil der 518 Mitarbeiter ist bereits jetzt aktiv. Wie die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion mitteilte, entstehen durch die Umsetzung der EU-Vorgaben zur Vorratsdatenspeicherung von Passagierdaten allein beim Bundesverwaltungsamt aktuell bereits jährliche Personalkosten in Höhe von 8,3 Millionen Euro.

Das seit 2017 geltende Fluggastdatengesetz sieht vor, dass die Reisedaten fünf Jahre lang gespeichert und zur Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität EU-weit ausgetauscht ...

