In der öffentlichen Meinung hat der Mueller-Bericht US-Präsident Donald Trump nicht geholfen. Die Umfragewerte sind auf ein Jahrestief gesunken.

Nach dem Bericht des Sonderermittlers Robert Mueller zur möglichen russischen Einflussnahme in den US-Wahlkampfs 2016 sind die Zustimmungswerte für US-Präsident Donald Trump auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr gesunken. In einer Reuters/ipsos-Erhebung, die am Freitag veröffentlicht wurde, zeigen sich noch 37 Prozent der US-Amerikaner mit Trumps Amtsführung zufrieden, drei Prozentpunkte weniger als bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...