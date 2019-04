Reinhard Schneider setzt bei seinem Haushaltsreiniger Frosch auf recycelte Kunststoffe. Um das Alleinstellungsmerkmal zu verteidigen, zieht er sogar gegen den übermächtigen Konkurrenten Procter & Gamble vor Gericht.

Reinhard Schneider ist derzeit so etwas wie der grüne Vorzeigeunternehmer. Schon seit Jahren trimmt er sein Familienunternehmen Werner & Mertz konsequent auf die Produktion von umweltfreundlichen Putz- und Reinigungsmitteln unter der Marke Frosch. "Grüner geht's nicht! Auf dem Dach der Firmenzentrale am Mainzer Rheinufer drehen sich Windräder. Dazu gibt es Solaranlagen und eine Wärmepumpe" feierte die "Bild"-Zeitung den "Mr. Froschkönig" vor Jahresfrist.

Allerdings steht Schneider mit seinem radikalen Öko-Kurs längst nicht mehr allein auf weiter Flur. Auch Henkel, SC Johnson, Procter & Gamble und andere Wettbewerber drängen mit ähnlichen Produkten, Versprechen und Verpackungen aus recycelten Kunststoffen in die Regale der Supermarktketten. Um im härter werdenden Konkurrenzkampf sein Alleinstellungsmerkmal nicht zu gefährden, geht Schneider jetzt in die Offensive, sprich: vor Gericht.

Aktuell liegt er mit dem milliardenschweren Konsumgütermulti Procter & Gamble, Hersteller von Fairy, Meister Proper, Swiffer oder Febreze im Clinch. Beim Landgericht Stuttgart hatte Schneider den US-amerikanischen Riesen wegen irreführender Behauptungen auf der Flasche des Geschirrspülmittels Fairy verklagt. Procter hatte damit geworben, dass die Verpackung des Spülmittels zu zehn Prozent aus Meeresplastik besteht. Tatsächlich habe der Anteil jedoch lediglich bei zwei Prozent gelegen. Das Gericht verbot dem US-Konzern daher, das Öko-Putzmittel weiter mit dem Hinweise "hergestellt mit Ocean Plastic" zu verkaufen. "Falsche Behauptungen in Bezug auf Nachhaltigkeit können zu einem massiven Vertrauensschaden führen", kommentierte Werner & Mertz- Chef Schneider. Die ehrliche Marke habe es dann natürlich schwer.

Im Gegenzug soll P&G den Mittelständler aus Mainz gleich in mehreren Fällen verklagt haben. Unter anderem wegen der Lesbarkeit von Angaben zu Inhaltsstoffen auf einer Frosch-Geschirrspüler-Flasche. Zwischen dem Frosch-Hersteller und dem Fairy-Produzenten bahnt sich ein langwieriger Rechtsstreit an. Schneider sieht in dem Konflikt vor allem eine Chance und trägt ihn bewusst in die Öffentlichkeit. "Ein bisschen Eskalation ...

