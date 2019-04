Die Aktie der Deutschen Post konnte am Donnerstag kräftig zulegen, nachdem die Bundesnetzagentur einen Spielraum zur Erhöhung der Portokosten von 10,6 Prozent vorgeschlagen hat. Damit könnte sich der Versand eines Standardbriefs deutlich verteuern - Branchenkreisen zufolge ist es denkbar, dass sich das Porto ab dem 1. Juli von aktuell 0,70 bis auf 0,90 Euro erhöht. Während Verbraucher über die Änderungen sicherlich nicht erfreut sein werden, kam die Meldung an den Finanzmärkten gut an, der Wert ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...