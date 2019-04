Ein Name ragt aus dem Bericht von US-Sonderermittler Mueller besonders heraus: Don McGhan, einstiger Rechtsberater des Weißen Hauses. Wie es aussieht, verdankt ihm der Präsident viel - weil McGhan ihm die Stirn bot.

Zuletzt sprachen Don McGahn und Donald Trump kaum noch miteinander, so zerrüttet war ihr Verhältnis. Dabei hat der US-Präsident möglicherweise allen Grund, dem einstigen Rechtsberater des Weißen Hauses dankbar zu sein. Wie aus dem just veröffentlichten Bericht von Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Affäre hervorgeht, dürfte McGahn den Präsidenten vor sich selbst gerettet haben - und damit vielleicht vor gravierenden Folgen für seine Präsidentschaft.

McGahn ist eine der zentralen Figuren in dem Report, in dem Mueller die Erkenntnisse aus seinen Ermittlungen in der Russland-Affäre ausbreitet. Der Bericht bestätigt, dass Trump McCahn anwies, Muellers Entlassung in die Wege zu leiten. Doch der Jurist weigerte sich - und drohte stattdessen mit seinem Rücktritt. Manche Beobachter und Mitarbeiter des Weißen Hauses sehen in ihm einen unbesungenen Helden im Bestreben, den Präsidenten zu schützen.

Bei den Ermittlungen ging es um die Russland angelastete Einmischung in die Präsidentenwahl 2016 sowie die Frage, ob es dabei eine Zusammenarbeit zwischen Moskau und dem Trump-Lager gab und der Präsident im Nachgang versucht hat, die Untersuchungen zu behindern.

Mueller kommt zum Schluss, dass es keine Absprachen des Trump-Teams bei der russischen Wahlbeeinflussung gab. Was den etwaigen rechtlichen Tatbestand einer Justizbehinderung durch den Präsidenten betrifft, legt sich der Sonderermittler nicht fest. Er listet aber gleich eine lange Reihe von Vorgängen auf, die ihn nach eigener Darstellung davon abhalten, Trump sozusagen freizusprechen.McGahn, ein prominenter Washingtoner Jurist, trat 2016 als Rechtsberater Trumps Wahlkampfteam bei und folgte dem Republikaner dann ins Weiße Haus. Aber die beiden Männer entwickelten nie ein engeres Verhältnis, die Beziehungen ...

