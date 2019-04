Nach einem verhaltenen Jahresstart startete die Aktie von Siemens Healthineers Anfang Februar eine vielversprechende Aufwärtsbewegung. Am 21. März stieg der Kurs auf 38,39 Euro und ging anschließend in einer Korrektur über. Diese kam nicht von ungefähr, da sich die Aktie schon längere Zeit im überkauften Bereich bewegte. Im Tief ging es anschließend bis auf 36,22 Euro zurück, womit das untere Ende des Bollinger Bandes erreicht wurde. An dieser Stelle bekamen die Käufer wieder Zugriff und ließen ... (Alexander Hirschler)

