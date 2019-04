Rebsorten zu vermischen erscheint vielen Weinfans als Frevel - völlig zu Unrecht.

Deutschen wird gerne ein Hang zur Ordnungsliebe nachgesagt, und zumindest im Hinblick auf die Weinberge stimmt das Klischee. Riesling, Lemberger, Spätburgunder oder Silvaner stehen streng voneinander getrennt, Wein ist in Deutschland in aller Regel rebsortenrein. Schließlich hat jede Sorte ihren eigenen Charakter, jede entwickelt andere Aromen, jede zeigt einen unverkennbaren Stil. Diese Vielfalt ist großartig, ergibt sie doch eine breite Klaviatur an Geschmacksprofilen.

Gleichzeitig führt dieses Prinzip dazu, dass die Portfolio-Listen vieler Weingüter mehr Zeilen haben als der "Zauberlehrling". Wein für Wein, Rebsorte für Rebsorte, Lage für Lage - alles wird fein säuberlich voneinander getrennt. Weine miteinander zu vermischen? Davon halten die Deutschen nicht viel. Der gängigste Begriff dafür lautet: Gepansche.

Franzosen können darüber nur lachen. Die Cuvée ist in Frankreich eine Kunstform für sich. In vielen Weingütern gibt es ...

