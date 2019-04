Der Micky-Maus-Konzerns will Netflix mit einem Streamingdienst Konkurrenz machen. Doch der Aktie könnte die Luft ausgehen, befürchten Analysten.

Seine Aktionäre überrascht Robert Iger nur ungern. Deswegen gab der CEO von Disney auf einem Investorentag vor Kurzem auch nur das bekannt, was Insider längst erwartet hatten. 2021 sei die Zeit für seinen Rücktritt gekommen, sagte der 68-Jährige, der seit 14 Jahren an der Spitze des Micky-Maus-Konzerns steht. Seinen Anteilseignern versprach er im gleichen Atemzug einen "glatten Übergang" - auch wenn sich noch kein endgültiger Kronprinz abzeichnet.

Der sportliche Manager mit dem gewinnenden Lächeln verkündete seinen mittelfristigen Ausstieg aus dem operativen Geschäft zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt. Die Aktie des Micky-Maus-Konzern hat mit Kursen über 130 Dollar historische Höchststande erreicht. Zum Vergleich: Im Juni 2017 lag die Aktie noch unter 78 Dollar. Das Papier kletterte innerhalb von zehn Jahren um mehr als 600 Prozent. Noch nie war der Medienriese mit einer Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden Euro mehr wert als heute.

Für Iger ist das kein Grund sich zurückzulehnen. Im Gegenteil: Disney steigt im November 2019 in den Kampf gegen die Streamingdienste Netflix, Apple, Amazon und Co. mit einem eigenen Angebot ein. Der Dienst des Unterhaltungsriesen namens Disney+ wird mit 6,99 US-Dollar monatlich billiger sein als das seines größten Rivalen Netflix. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley hat erst kürzlich angekündigt, die Preise in Europa anzuheben.

Netflix schwächelt

Disneys Preismodell ist eine Kampfansage: Iger will nicht Firmen aus dem Silicon Valley das Endkundengeschäft mit Filmen, Serien und Dokumentationen rund um den Globus überlassen. Deshalb soll Disney+ nicht nur ab dem 12. November in Nordamerika, sondern auch weltweit verfügbar sein.

Der Moment ist geschickt gewählt, denn Netflix' rasantes Wachstum schwächt sich gerade ab. Im laufenden Quartal rechnet der Streamingdienst weltweit nur noch mit einem Plus von fünf Millionen Abonnenten. Analysten trauen dem Micky-Maus-Konzern viel zu. Mehr als zwei Drittel aller Marktexperten - von Morgan Stanley über Goldman Sachs bis hin zur DZ Bank oder Erste Group - empfehlen die Aktie zum Kauf.

