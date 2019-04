In einem Elektroauto macht die Batterie bis zu einem Drittel des Gesamtwerts des Fahrzeugs aus. Bei der heute verbreiteten Lithium-Batterie handelt es sich übrigens um eine deutsche Erfindung aus den 1970er Jahren. Ihren kommerziellen Durchbruch erlebte sie allerdings erst, nachdem sie von einem japanischen Konzern kommerzialisiert wurde. Seit den 1990ern werden solche Batterien größtenteils in Asien produziert.

Auch heute stammen Batterien für Elektrofahrzeuge, genauer gesagt, deren Kernstück die Batteriezelle, in der Regel aus Asien: Die meisten Produktionskapazitäten steuern Unternehmen aus China und Japan bei, und auch in Südkorea werden viele der Batteriezellen gefertigt. Diese Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern ist in Deutschland vielen ein Dorn im Auge, denn es gibt viel zu verlieren: Technologievorsprung und Marktposition der ur-deutschen Automobilindustrie, und nicht zuletzt Arbeitsplätze.

Gleichzeitig gibt es viel zu gewinnen, denn der Batteriezellenmarkt soll sich im kommenden Jahrzehnt ertragreich entwickeln: 2025 soll er bereits ein Umsatzvolumen von 250 Mrd. Euro umfassen, ...

