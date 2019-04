Legistisch stehen in den kommenden Wochen spannende Zeiten an: Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/828 (Aktionärsrechte-RL) in Österreich endet am 10. Juni 2019. Bis dahin muss Österreich die europarechtlichen Vorgaben in nationales Recht umsetzen. Änderungen werden einerseits im Aktiengesetz (AktG), teilweise jedoch auch im Börsegesetz (BörseG) zu finden sein. Weshalb die Umsetzung von Teilen der Regelungen im BörseG vorgesehen ist, erschließt sich bei manchen Regelungen nicht auf den ersten Blick. Zu finden sind die vorgesehenen Regelungen im BörseG jedenfalls im Ministerialentwurf, für den die Begutachtungsfrist am 18. März endete. Der Entwurf der AktG-Novelle war zu Redaktionsschluss noch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...