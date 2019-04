Daimler will in diesem Jahr keine Partei mehr durch Spenden unterstützen. Zudem tritt der Konzern mit dem neuen Chef wohl auf die Kostenbremse. Dieses Jahr ist Schluss mit den Parteispenden, das meldete die "BamS" unter Berufung auf einen Daimler-Sprecher. Vielmehr will sich der Autobauer in den Bereichen Bildung, Naturschutz, Wissenschaft, Kunst und Kultur einsetzen. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...