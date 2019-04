Manfred Weber möchte nach der Europawahl neuer Chef der EU-Kommission werden. Dienstag stellt er zentrale Punkte für den Wahlkampf vor. Für fast jeden ist etwas dabei.

Der CSU-Politiker Manfred Weber will sich nach seiner möglichen Wahl zum Chef der EU-Kommission für ein weltweites Verbot von Einweg-Kunststoffen einsetzen. "Wir werden nicht zulassen, dass sich unser Planet in die größte Müllhalde des Universums verwandelt", heißt es in einem Eckpunkte-Programm, das Weber am Dienstag in Athen vorstellen will und das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Weber tritt bei der Europawahl Ende Mai als Spitzenkandidat der konservativen Parteienfamilie EVP an und könnte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker im Amt folgen. Sein größter Kontrahent ist der Niederländer Frans Timmermans, der den Wahlkampf der europäischen Sozialdemokraten führt. Zuerst hatte die "Bild am Sonntag" über Teile von Webers Wahlkampfprogramm berichtet.

"In der EU haben wir Einweg-Plastik gerade verboten. Aber das reicht nicht aus", sagte Weber der Zeitung. ...

