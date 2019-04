2018 übertraf die DT ihre eigenen - mehrmals angehobenen Ziele - und erzielte organisch ein Plus beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) von 7,2% auf 23,8 Mrd €. Der Umsatz legte um rund 1% auf 75,7 Mrd € zu. Erneut stiegen die Investitionen auf einen Rekordwert. Damit investierte die DT in den vergangenen 4 Jahren mehr als 46 Mrd €. Davon rund 21 Mrd € in Deutschland. Hinzu kamen mehr als 14 Mrd € für Mobilfunklizenzen. Der Erfolg dieser massiven Investitionen zeigt sich an den zahlreichen ... (Volker Gelfarth)

