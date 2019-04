Vier von zehn Unternehmen gestatten ihren Angestellten zumindest gelegentlich von zu Hause zu arbeiten. Arbeitsmarktforscher haben nun ermittelt, was das für Arbeitszeit und Verdienst bedeutet.

Etwa jeder achte Beschäftigte in Deutschland arbeitet zumindest gelegentlich vom heimischen Schreibtisch aus. Dabei wäre das theoretisch in vier von zehn Jobs möglich, sagt der Arbeitsmarktexperte Karl Brenke. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will deshalb ein Recht auf Homeoffice einführen. Aber wäre das im Sinne von Arbeitnehmern und Unternehmen?

Vier von zehn Arbeitgebern bieten laut einer Bitkom-Umfrage diese Möglichkeit an. Ökonomen des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) haben jetzt untersucht, wie Heimarbeit sich auf Arbeitszeit und Verdienst auswirkt. Zentraler Befund ihrer noch unveröffentlichten Studie: Angestellte arbeiten im Homeoffice tendenziell länger - gerade Frauen mit Kind verdienen dadurch aber auch besser.

Das Mannheimer Forschertrio Melanie Arntz, Sarra Ben Yahmed und Francesco Berlingieri analysierte Daten aus dem Sozioökonomischen Panel, einer jährlichen Befragung von Haushalten. Zwischen 1997 und 2014 leisteten Angestellte ohne Kinder im Homeoffice im Durchschnitt eine Überstunde mehr. "Gleichzeitig waren sie etwas zufriedener mit ihrem Job, obwohl sich die Überstunden nicht im Gehalt niederschlagen", schreiben die Autoren.

Eine Gruppe stellt die Möglichkeit, am heimischen Schreibtisch zu arbeiten, aber offenbar deutlich besser: berufstätige Mütter. Die in ihren Arbeitsverträgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...