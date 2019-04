Chinas führender Lebensversicherer kündigte auf Basis vorläufiger Zahlen einen Gewinn von 16,1 bis 22,6 Mrd RMB für das abgelaufene Jahr an. Verglichen mit dem Vorjahresgewinn entspricht dies einem herben Gewinneinbruch von 30 bis 50%. Die endgültigen Zahlen werden am 28.3.2019 veröffentlicht. Als Grund für die enttäuschende Gewinnentwicklung führte das Unternehmen ein schwaches Kapitalanlageergebnis infolge der hohen Volatilität sowie des Negativtrends am Kapitalmarkt an.

