Nach dem Erreichen ihres Allzeithochs bei 107,62 Euro ging die SAP-Aktie Ende September in eine Korrektur über, die nach etwas über drei Monaten am 3. Januar auf einem Niveau von 83,90 Euro gestoppt werden konnte. In der Folge übernahmen die Käufer wieder die Kontrolle und starteten eine neue Aufwärtsbewegung. Mitte März schob sich der Kurs bis an die 100,00-Euro-Marke heran und konnte diese zum Ende des Monats auch nachhaltig überwinden. Am 3. April wurde ein Hoch bei 103,56 Euro markiert, doch ... (Alexander Hirschler)

