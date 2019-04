Im Vorfeld der Andritz -Zahlen gibt es ein bestätigtes Buy mit Kursziel 55,00 Euro von den Baader-Analysten. Andritz wird laut den Analysten wohl ein solides 1Q19 (Zahlen fällig am 2. Mai) mit einer anhaltend starken Nachfrage bei Pulp & Paper und einem recht schwachen Auftragseingang bei Hydro Power and Metals verzeichnen, so die Analysten. Sie rechnen mit einem um 4,7% höheren Konzernauftragseingang von 1,605 Mrd. Euro (unterstützt durch die Konsolidierung von Xerium) und einem Umsatzplus von 12,3 Prozent gegenüber dem recht niedrigen Vorjahresniveau auf 1,450 Mrd. Entsprechend der üblichen Saisonalität werde der Umsatz in den kommenden Quartalen höher sein, so die Experten. Trotz der positiven Auswirkungen der Xerium - Konsolidierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...