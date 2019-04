Illig hat gemeinsam mit den offiziellen Vertretern der Gemeinden Sibiu (Herrmannstadt) und ?ura Mica (Kleinscheuern) den offiziellen Spatenstich für die Errichtung des Standorts Illig Maschinenbau S.R.L. am 04. April gesetzt. Im Industriepark ?ura Mica, 8 km nordwestlich von der Kreishauptstadt Sibiu entfernt, entsteht auf einer Grundfläche von rund 60.000 m2 ein Produktionswerk für technisch anspruchsvolle Maschinen mit Verwaltungseinheit."Am neuen Standort wird Illig aus seinem Maschinenprogramm Thermoformanlagen bauen, um so die steigende Nachfrage am Markt bedienen zu können", begründet Illig-Geschäftsführer ...

