Kleine Titanen explodieren - Wall Street wartet auf neue Ergebnisse

$CVM und $CRNT heben ab

Unsere neuen Aktienscans bei ratgeberGELD.at haben es in sich. In den letzten Wochen haben wir bereits zahlreiche tolle Ergebnisse mit unseren "" erzielen können. Auch im gestrigen Handel ging es mit zwei Titeln wieder deutlich nach oben und unsere Abonnenten freuen sich. Die Wall Street selbst befindet sich selbst derzeit eher im Ruhemodus und das große Warten auf die nächsten Ergebnisse wichtiger Unternehmen wie Facebook, Intel, Tesla und co. hat begonnen. Mehr zum aktuellen Marktgeschehen und interessanter Wertpapiere präsentieren wir in unserer aktuellen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.