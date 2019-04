++ Chinesische Geldpolitik und US-Berichtssaison im Fokus ++ Trump kündigt schärfere Sanktionen gegenüber den Iran an ++ EURUSD verliert weiter an Boden ++ DE30 mit Korrekturbedarf ++An der Wall Street wurde es während den Handelstagen vor den Osterferien wie erwartet etwas ruhiger. Im größeren Bild scheint der technologielastige NASDAQ jedoch der Outperformer zu sein, der am Montag als erster der drei großen US-Aktienindizes sein Allzeithoch überwinden konnte. Der marktbreite S&P 500 und der Leitindex Dow Jones tendierten wiederum seitwärts. In der neuen Handelswoche könnte man jedoch mit mehr Volumen rechnen, da die Anleger an die Märkte zurückkehren. Die bereits vor zwei Wochen eingeleitete US-Berichtssaison ...

