Kontinuierliche Atemluftflussmessungen während der Anästhesieüberwachung, einer intensivmedizinischen Behandlung und in anderen klinischen oder ambulanten Umgebungen, stellen wichtige Informationen für die Einschätzung der kardiorespiratorischen sowie der Atemkreislauffunktion zur Verfügung. Aus der modernen Medizin sind sie nicht mehr wegzudenken. 90 Jahre nach dem ersten Einsatz der Eisernen Lunge haben maschinelle Beatmungsverfahren Einzug gehalten, die mittels maschinellen Luftpumpen den Patienten mit Atemgas versorgen. Ein Überdruckbeatmungsverfahren führt hierbei mithilfe von positivem Druck Luft in die Patientenlunge. Im Laufe der Zeit integrierten die Hersteller zunehmend intelligente Funktionen in diese Beatmungsgeräte, sodass sie sich automatisch den Veränderungen der Lungenmechanik oder Patientenatmung anpassen.

Heutige druck- oder volumenorientierte Beatmung ist damit patientenorientierter als früher. Da aufgrund der geräteseitigen Intelligenz immer weniger Beatmungsverfahren notwendig sind, hat sich gleichzeitig auch die Beatmung vereinfacht. Unterdrückten Mediziner früher noch die Spontanatmung durch Sedierung und Muskelrelaxation bei invasiv beatmeten Patienten, um die mechanische Beatmung zu erleichtern, kennen sie heutzutage die Vorteile der Spontanatmung und versuchen diese über einen möglichst langen Zeitraum aufrechtzuerhalten.

Beatmungstherapien

Nichtinvasive Beatmung beschreibt Beatmungstherapien, bei der Geräte gar nicht in den Körper eindringen. Dazu zählen etwa Atemmasken oder eine Nasenbrille. Oft spricht man deshalb in diesem Zusammenhang von Maskenbeatmung, NIV (Non-Invasive Ventilation) oder auch NPPV (Non-Invasive Positive Pressure Ventilation). Bei der invasiven Beatmung wird ein endotrachealer Tubus oder eine tracheale Kanüle in die Luftröhre des Patienten geführt, um die Lunge mit Atemluft zu versorgen. Sowohl die nichtinvasive als auch die invasive Beatmungsart haben ihre Berechtigung und Mediziner setzen bei der Behandlung beide Methoden oft komplementär ein. Die nichtinvasive Beatmung kommt vor der Intubation oder nach der Extubation im klinischen Umfeld zum Einsatz. Eine weitere klassische Anwendung der NIV-Therapie ist die häusliche Pflege, bei der sie Patienten Beatmungsunterstützung bietet. Dabei unterscheidet man zwischen hoch entwickelten Beatmungsgeräten für die Intensivpflege mit einer nichtinvasiven Beatmungsoption und weniger komplexen nichtinvasiven Beatmungsgeräten für den Einsatz im subakuten Bereich und in der häuslichen Pflege.

Einsatz von Befeuchtungsgeräten

Ein nicht zu unterschätzender Faktor, der weit über den bloßen Patientenkomfort hinausgeht, ist die Befeuchtung der inhalierten Luft. Obwohl die nichtinvasive Beatmung die oberen Atemwege nicht umgeht und die Befeuchtung der inhalierten Luft teilweise noch auf natürliche Weise stattfindet, kommt es häufig zur Verwendung eines Befeuchtungssystems, insbesondere bei Patienten, die durch den Mund atmen. Gut befeuchtete und angewärmte Luft trägt wesentlich zum Erfolg der Beatmungstherapie bei, da sie sowohl die Sekretableitung als auch die Toleranz der nichtinvasiven Beatmungstherapie verbessert.

Beatmungstherapie - Trends

Aktuelle Trends in Krankenhäusern zeigen, dass die nichtinvasive Beatmung heute häufiger und für weitaus mehr Krankheitsbilder Anwendung findet als je zuvor. Patienten mit chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen stellen dabei einen großen Anteil der Patientenpopulation dar, deren Behandlung mittels nichtinvasiver Beatmung auf Intensivstationen erfolgt. Im Fall von akutem Lungenversagen verwenden Mediziner zum Beispiel auf Intensivstationen immer häufiger nichtinvasive Beatmung als First-Line-Therapie, was zu einer Verminderung infektiöser Komplikationen führt, die Entwöhnungszeit und die

