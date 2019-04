Anleger nehmen Gewinne mit. Der Uhrenmarkt wachse derzeit im Vergleich zu anderen Luxusgütern deutlich langsamer, hält die Bank Vontobel in einer Studie fest. An dieser Tendenz dürfte sich 2019 kaum etwas ändern, so der Bericht weiter.Für die Richemont-Aktie bekräftigte Vontobel-Analyst René Weber jedoch die "Kaufempfehlung". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...