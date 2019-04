Der Konzern kooperiert mit japanischen Projektentwicklern und will die Windenergie in Japan ausbauen. Eon hat bereits einen Standort in Tokio.

Der Energiekonzern Eon treibt seine Pläne für einen Eintritt in den japanischen Markt für Windenergie auf See mit einem Partner vor Ort voran. Der Konzern habe mit dem Projektentwickler Kyuden Mirai Energy eine Vereinbarung geschlossen, teilten die Essener am Dienstag mit.

Zunächst wollten die Partner eine Studie zur gemeinsamen Auswahl eines Projekts für Entwicklung, Bau und Betrieb im Kyushu-Gebiet, der südlichsten Insel Japans erstellen. Die Unternehmen könnten ihr Bündnis auch auf andere Regionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...