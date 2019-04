Zahlt die Rentenkasse nach dem Tod irrtümlich weiter, kann sie das Geld zurückfordern - auch von unbeteiligten Dritten, wenn die Zahlungen vom betreffenden Konto erhalten haben.

Gut 20.000 Euro will die Deutsche Rentenversicherung zurück. Die hatte sie über vier Jahre als Rente an eine Frau in Sachsen-Anhalt gezahlt, obwohl diese bereits gestorben war. Das Geld floss auf ein Konto des Lebensgefährten der Frau, der die Rentenkasse nicht informierte. Als die Kasse davon Wind bekam, war beim Lebensgefährten nichts mehr zu holen. Auf dem Konto lagen nur 9,99 Euro. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) forderte den Rest daraufhin von den Vermietern des Paares zurück, obwohl die mit dem Fall eigentlich nichts zu tun hatten. Die einzige Verbindung: Der Lebensgefährte hatte ihnen die Miete vom selben Konto überwiesen. Erst floss die Miete an eine Hausverwaltung, nach einem Eigentümerwechsel dann direkt an den neuen Vermieter. Beide sollen nun einspringen, sehen das aber nicht ...

