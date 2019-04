Servus nach Ostern. Zum Wiedereinstieg: Der ATX hatte zuletzt 8 Gewinntage in Folge, die über 3300 und 20 Prozent year-to-date führten. Heute Vormittag liegt der Index leicht schwächer, aber "ned wundern bei den Verlierern". OMV 3.01% Österreichische Post -5.40% SBO 2.35% Lenzing -4.72% Polytec 2.19% Amag -3.39% Denn: Die Post hat heute Ex-Tag für 2,08 Euro Brutto-Dividende, Lenzing Ex-Tag für 3,00 + 2,00 Euro Sonderdividende. Einige Datenprovider bzw. Veröffentlichungsmedien (zB Wiener Börse) rechnen in der Tagesveränderung die Dividende ein (und es gibt kein Minus), bei uns ist das Minus angeführt, der Börsenkurs ist ja auch tiefer als am Vortag und der Chart so gezeichnet. Ist beides sinnvoll. Wichtig ist einzig das ...

