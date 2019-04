Der 1960 gegründete US-amerikanische Teledyne-Konzern setzt heute rund 2,9 Milliarden US-Dollar um und beschäftigt etwa 11000 Mitarbeiter weltweit. Eingeteilt wird dabei in die Segmente Messtechnik (unter anderem mit den Messgeräten von Teledyne LeCoy), Bildverarbeitung (zum Beispiel Sensoren, Kameras, Lidar und MEMS), Luft- und Raumfahrt sowie Engineered Systems (Raketentechnik). Im Halbleiterbereich wird schon sehr lange, beginnend mit Motorola Halbleiter und dann Freescale, mit NXP zusammengearbeitet. Überwiegend auf dem Gebiet langzeitverfügbare High-Rel-Produkte und Obsolescence-Management.

Im Jahr 2017 hat Teledyne die Firma e2v gekauft und den Firmennamen in Teledyne e2v umgewandelt. Bereits in den 1940er Jahren war e2v als Teil der damaligen Marconi-Gruppe aktiv. In Grenoble befindet sich der französische Standort für Entwicklung und Fertigung von hochzuverlässigen elektronischen Bauelementen und Subsystemen, ein Standort an dem schon 1955 Dioden und Transistoren gefertigt wurden. Am Standort Saint-Egrève nahe Grenoble sind 400 Mitarbeiter, davon 200 Ingenieure, beschäftigt und es werden 137 Millionen Euro umgesetzt. Der Standort ist Fabless, verfügt aber über umfangreiche Fertigungstechnologien: Wafer Back-end, Flip Chip, Wire Bond und SMD. Als Testmöglichkeiten sind Wafer Probe, Gehäusetest, Burn-in und Screening vorhanden. Aktuell wird auf einer 2000 m² großen Reinraumfläche gefertigt, für 2021 ist unter dem Projektnamen Gecko (GECkO) ein völlig neuer und optimierter 1000 m² großer Reinraum geplant.

