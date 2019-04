Die mittelständische Beteiligungsgesellschaft MBB hat bereits vor einiger Zeit gute Zahlen für 2018 vorgelegt und einen soliden Ausblick für das laufende Jahr gegeben. Zudem hat MBB vor einiger Zeit einen Zukauf für die IT-Sicherheits-Tochter DTS (wird als nächster IPO-Kandidat gehandelt) gemeldet. Darüber hinaus hat MBB rund 10% der eigenen Anteile (deutlich über dem vorherigen Kurs) zurückgekauft. Dennoch will die Aktie aktuell nicht so recht in Schwung kommen. Aus meiner Sicht ist es aber ... (Finanztrends.TV)

Den vollständigen Artikel lesen ...