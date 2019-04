Dow Jones - Auch hier blieben keine Wünsche offen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Nachdem der Nasdaq-100 Index bereits einige Tage zuvor das wichtige Ziel bei 7.700 Punkten abgearbeitet hatte, erledigten auch die Bullen im Dow Jones Industrial Average kurz vor Ostern fahrplangemäß ihre Kür. Mit 26.602 Punkten lag das Vorwochenhoch im Index nur zwei Punkte über dem anvisierten Ziel von 26.600 Punkten. Gestern startete der Index schwach in die neue Handelswoche. Das Downgap wurde aber sofort wieder gekauft. Alles, was jetzt noch nachfolgt, wäre eine Zugabe und bei Weitem keine "Pflicht" mehr. Auch sollten Trader bedenken, dass aufgrund des anstehenden Höhepunkts der Quartalsberichtssaison in den kommenden Tagen verstärkt mit Gaps zu rechnen ist, die die charttechnische Lage mit einem Schlag verändern können. Oberhalb von 26.600 Punkten könnte der Index seine Rally noch bis auf 26.785 und darüber 26.951 Punkte ausdehnen.

Kurzfristig erscheint aber eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung für wahrscheinlich. Dabei dient bereits die Marke von 26.487 Punkten als Support. Darunter könnte sich die Konsolidierung im Index ausdehnen in Richtung des Ausbruchsniveaus von 26.277 Punkten.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.11.2018 - 22.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2014 - 22.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

