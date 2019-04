Die Beziehungen zwischen Japan und Frankreich entspannen sich offenbar wieder - trotz der Affäre um den inhaftierten Automanager Carlos Ghosn.

Frankreich und Japan wollen für die Gipfeltreffen der G7- und der G20-Länder eng zusammenarbeiten. Das versicherten der japanische Regierungschef Shinzo Abe und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron am Dienstag in Paris. Der von Japan geführte Gipfel der G20-Gruppe ist Ende Juni in Osaka geplant, Frankreich veranstaltet das Spitzentreffen der sieben großen Wirtschaftsnationen (G7) Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...