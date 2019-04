Im Bereich der 2,00-Euro-Marke wurden die Anleger zuletzt ausgebremst. Die runde Marke erwies sich als stärkerer Widerstand und führte zu einer Gegenbewegung. Hierbei kam die Geely-Aktie bis auf 1,86 Euro zurück. In der vergangenen Woche folgte dann jedoch der Ausbruch zur Oberseite. Per Kurslücke stieg die Aktie bis auf 2,09 Euro und erreichte im Tagesverlauf sogar Höchstkurse von 2,54 Euro. Hintergrund war die Meldung, dass die chinesische Regierung neue Subventionsprogramme für E-Autos in ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...