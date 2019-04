In der neuen "Börsenwoche" auf aktienlust.tv geht es natürlich wie gewohnt darum, die letzte Woche aufzuarbeiten und einen Ausblick auf die neue Woche zu liefern. Dazu wird Mick Knauff vom Frankfurter Börsenparkett zugeschaltet, um mit Jürgen Schmitt über die aktuelle Lage an den Märkten zu sprechen. Und da ist ja trotz verkürzter Börsenwochen so einiges los. So gab es zwei vielversprechende Börsengänge in New York und hierzulande wird weiter intensiv über eine mögliche Fusion unsere beiden kränkelnden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...