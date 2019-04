Die USA wollen Iran die Öleinnahmen abdrehen und drohen den Abnehmerstaaten. Commerzbank-Rohstoffexperte Eugen Weinberg zu den Absichten Trumps, der Opec und die Folgen für den Ölpreis.

WirtschaftsWoche: Herr Weinberg, wie bewerten Sie die Ankündigung der USA, keine Ausnahmen bei den Iran-Sanktionen mehr zu dulden und Staaten zu bestrafen, die weiter Öl aus dem Iran beziehen? Der Ölpreis hat mit einem Plus von mehr als drei Prozent auf mehr als 74 Dollar für ein Barrel der Sorte Brent heftig reagiert.Weinberg: Donald Trumps Ankündigung hat uns alle überrascht. Das kam völlig unterwartet, weil sich der Markt bereits in einem Angebotsdefizit befindet. Auf dem Weltmarkt fehlen derzeit 0,5 Millionen Barrel am Tag. Wir schätzen die Ölexporte aus dem Iran auf bis zu 1,3 Millionen Barrel. Das ist schon viel Öl, das den Märkten fehlen würde. Dabei hatte Trump ja in den vergangenen Jahren immer niedrigere Ölpreise gefordert. Seine Aufkündigung der Ausnahmegenehmigungen für Abnehmer von Öl aus dem Iran widerspricht dem völlig.

Halten Sie denn die Begründung der USA, die Terrorfinanzierung im Nahen Osten so austrocknen zu wollen, für stichhaltig?Grundsätzlich kann das schon sein. Aber wir wissen nicht, was Trump wirklich will. Trump hatte ja selbst die Büchse der Pandora mit den Iran-Sanktionen geöffnet und so dafür gesorgt, dass der Ölpreis schon 2018 auf mehr als 80 Dollar je Barrel, in der Spitze sogar 86 Dollar, ...

