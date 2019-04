Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.KTMI: KTM Industries am 23.4. -2,73%, Volumen 110% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 23.4. -2,63%, Volumen 162% normaler Tage , WXF: Warimpex am 23.4. -2,29%, Volumen 114% normaler Tage , KTCG: Kapsch TrafficCom am 23.4. 1,88%, Volumen 146% normaler Tage , PYT: Polytec am 23.4. 3,10%, Volumen 60% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 23.4. 5,56%, Volumen 196% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. RHI Magnesita RHIM 57.000 5.56% Polytec PYT 10.640 3.10% Kapsch TrafficCom KTCG 32.600 1.88% ...

