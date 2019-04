Bern/Morschach (ots) -



Als neue Eigentümerin der Swiss Holiday Park AG in Morschach SZ

wählt Reka Marc Lehmann zum Direktor des Unternehmens. Walter Trösch,

Geschäftsführer seit 2002, wird ihn in die neue Funktion einführen

und ihm die Führungsverantwortung im Herbst 2019 übergeben.



Wie angekündigt, übernimmt die Schweizer Reisekasse Reka Ende

April die Aktien der Swiss Holiday Park AG. Sie wird damit

Betreiberin des grössten Ferien- und Freizeitresorts in der Schweiz.

Der Swiss Holiday Park beschäftigt über 250 Mitarbeitende und ist mit

den drei Hauptsegmenten Beherbergung, Gastronomie und Bäder/Wellness

& Freizeit breit aufgestellt. Er richtet sich erfolgreich an ein

mittelständisches Publikum mit besonderem Fokus auf Familien und

Meetings/Events.



Mit Marc Lehmann engagiert Reka einen ausgewiesenen und erfahrenen

Direktor für ihre neueste Ferienanlage. Der 47-Jährige ist

diplomierter Hotelier und Restaurateur. Er verfügt über langjährige

Führungserfahrung in Beherbergungsbetrieben der Ferien- und

Resorthotellerie sowie in unterschiedlichen Betriebsgrössen. Im Laufe

seiner Karriere sammelte er Erfahrungen in den Bereichen Sport und

Bäder, Business und Events, Gastronomie und Catering sowie in Umbau-

und Erneuerungsprojekten - wichtige Voraussetzungen für die Führung

des Swiss Holiday Park. Zu den wichtigsten Stationen von Marc Lehmann

zählen das Thermalquellen Resort Bad Zurzach, das Dolder Waldhaus im

Dolder Resort Zürich und das Golf- & Sporthotel Hof Maran in Arosa.



Zurzeit arbeitet Marc Lehmann als Organisationsberater in der

Hotelbranche. Er ist Vater von zwei Kindern im Alter von 16 und 18

Jahren. Reka freut sich darauf, das bekannte und beliebte

Gesamtprodukt Swiss Holiday Park zusammen mit dem neuen Direktor in

die Zukunft zu führen.



