Die Aktie von Canopy Growth erreichte Mitte Oktober ihr bisheriges Rekordtop bei 51 Euro und ging anschließend in eine massive Korrektur über. Das Tief dieser Bewegung wurde Mitte Dezember auf einem Niveau von 22,50 Euro markiert, wodurch das ursprüngliche Kursziel laut Point & Figure-Charttechnik von 24 Euro fast perfekt erreicht wurde. In der Folge übernahmen die Käufer wieder die Kontrolle. Sie leiteten eine starke Aufwärtsbewegung ein, die die Aktie in einer ersten Welle bis auf 39,50 Euro ... (Alexander Hirschler)

