Kurz vor Bekanntgabe von Bilanzzahlen bleibt die Tokioter Börse zurückhaltend. Nissan-Aktien geben wegen schwacher Geschäfte in China und USA nach.

Kursgewinne an der Wall Street haben Asiens Aktienmärkte am Mittwoch gestützt. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,1 Prozent zu. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei wenig verändert mit 22.254 Punkten, weil viele Anleger sich in Erwartung weiterer Firmenbilanzen zurückhielten. In New York hatten die Börsenbarometer S&P 500 und Nasdaq nach überzeugenden Unternehmensergebnissen am Dienstag auf Rekordständen geschlossen.

Im fernöstlichen Devisenhandel gab der Euro 0,1 Prozent nach auf 1,1214 Dollar. Zur japanischen Währung lag der Dollar unverändert bei 111,86 Yen.

Ein Medienbericht über eine bevorstehende Gewinnwarnung hat am Mittwoch den Aktienkurs des japanischen Autobauers Nissan ins Minus ...

