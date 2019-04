Der Wettbewerb zwischen Airbus und Boeing ist fast schon ein epischer - und steht sinnbildlich für das Duell Europas gegen die USA. Wer sich für die Aktien interessiert, sollte sich den Zweikampf genauer anschauen.

Wer früher glaubte, dass alles, was mit der Luftfahrt zu tun hat, die Krone menschlichen Schaffens sei, der hat in den vergangenen Jahren, aber vor allem auch in den vergangenen Wochen sein Weltbild drastisch ändern müssen.

Da ist zum einen die Posse um den BER. Dass eine westeuropäische Metropole es nicht schafft, in einem Zeitraum von mehreren Jahren einen - wenn auch ambitionierten - Flughafen zu bauen, dafür immer wieder neue, spätere Fertigstellungstermine bekannt gibt und diese dann in schöner Regelmäßigkeit reißt, ist seit Jahren die Steilvorlage für Tausende von Treppenwitzen. Da ist zum anderen aber auch das Trauerspiel um die Regierungsflieger der Bundesrepublik, die gefühlt bei jedem zweiten Flug umkehren müssen - mit der Konsequenz, dass hochrangige Vertreter der deutschen Regierungsspitze dann mit dem Linienflieger durch die Welt fliegen müssen. So verschafft man Satiresendungen natürlich auch ihre Inhalte. Aber immerhin lässt sich das alles mit etwas Wohlwollen noch auf organisatorische Schwächen oder mangelnde politische Kompetenz zurückführen - und bei Nichtbetroffenen mit einem Lächeln in den Mundwinkeln zur Kenntnis zu nehmen.

Weniger komisch ist die jüngste Entwicklung allerdings bei den beiden größten Flugzeugbauern der Welt, die zurzeit auch für negative Presse sorgen: Airbus, das europäische Prestigeprojekt, hat Probleme mit seinem großen Hoffnungsträger A380 - der Riesenflieger, seines Zeichens das größte Passagierflugzeug der Welt und zu seinem Start vor fast anderthalb Jahrzehnten Lieferant vieler Superlative, stieß zuletzt nicht auf die erwünschte Nachfrage bei den Airlines. Die setzen statt auf den in Anschaffung und Unterhalt zu kostspieligen A380 mittlerweile lieber auf kleinere Langstreckenjets. Hinzu kommt, dass der Riesenflieger ...

