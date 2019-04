Auf der Hauptversammlung des Pharmakonzerns Bayer werden die Anteilseigner über die Monsanto-Übernahme jammern. Das fällt ihnen ziemlich spät ein.

Langweilig sind Hauptversammlungen von Bayer ohnehin nie. Die Leverkusener polarisieren auf vielen Ebenen: Sei es die Vergangenheit innerhalb des Chemieverbunds I.G. Farben zur Zeit des Nationalsozialismus, umstrittene Medikamente wie die Verhütungspille Yasminelle oder das Bienensterben, für das Umweltaktivisten Bayer mitverantwortlich machen. All diese und weitere strittige Themen beschäftigen die Aktionäre auf den Hauptversammlungen des Konzerns Jahr für Jahr. Wenn die Anteilseigner aber am Freitag in Bonn zusammenkommen, wird ein anderes Thema alles überstrahlen: Die im vergangenen Jahr abgeschlossene Übernahme des US-Agrarkonzerns Monsanto.

Hier geht's zum aktuellen Finanzbrief

Sieben Bayer-Aktionäre haben deswegen Gegenanträge zu den Tagesordnungspunkten gemacht, die Liste mit den Alternativ-Vorschlägen ist 26 Seiten lang. Im Wesentlichen fordern diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...