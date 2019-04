Der nordkoreanische Machthaber besucht Russland für das Gipfeltreffen zum ersten Mal. Das Gespräch mit Putin soll die Nukleargespräche in Gang bringen.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist für sein geplantes Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Russland eingetroffen. Nach dem Grenzübertritt sei Kim am Bahnhof von Chassan an diesem Mittwoch mit Blumen, Brot und Salz beschenkt worden, meldete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf örtliche Behörden.

Die nordkoreanische Hauptzeitung "Rodong Sinmun" veröffentlichte später Fotos, die Kim beim Salut vor einer Ehrengarde zeigen. Schon am späten Mittwochnachmittag wird Kim im Gipfelort in Wladiwostok erwartet, wo Vizeministerpräsident Juri Trutnew ein Abendessen für den Gast aus Nordkorea ausrichten sollte, berichteten südkoreanische Medien.

Im Morgengrauen war der Machthaber in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...