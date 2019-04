Das Geschäft von SAP brummt - dennoch haben hohe Kosten für den laufenden Personalumbau den Softwarekonzern zum ersten Mal seit langer Zeit in einem Quartal ins Minus gedrückt. SAP erwartet sehr viel für das Jahr.

SAP legt nach einem unerwartet starken Jahresauftakt die Messlatte höher. Für 2019 und das kommende Jahr rechnet Europas größter Softwarekonzern mit einem höheren bereinigten Betriebsergebnis als bislang und will auch seine operative Rendite mittelfristig weiter verbessern. "SAP wächst deutlich schneller als unsere Wettbewerber, sowohl im Kerngeschäft als auch in der Cloud", sagte Vorstandschef Bill McDermott. Die Umsätze in dem Zukunftsgeschäft mit Anwendungen und Daten, die im Internet gespeichert und bereitgestellt werden, lagen zu Jahresbeginn erstmals in einem Quartal über 1,5 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 48 Prozent. Die wichtigen neuen Cloud-Buchungen erhöhten sich mit währungsbereinigt 26 Prozent stärker als noch im Vorquartal mit 23 Prozent. ...

