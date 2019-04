Am Tag nach dem Osterwochenende schafften es die wichtigsten Indices nach einem lange Zeit lustlosen Handel gegen Ende doch noch ins Plus. Einzig die Londoner Börse präsentierte sich stärker, hier halfen vor allem die Kursgewinne einiger großer Ölfirmen, die vom steigenden Preis für den Rohstoff profitierten. Der Index der Ölfirmen war europaweit der stärkste und konnte 2,0% zulegen. Mit Mai will die US-Regierung die Ausnahmeregelungen für acht Staaten in Bezug auf Ölimporte aus dem Iran beenden. Ans andere Ende des Kurstableaus rutschten die Autobauer und -zulieferer mit einer Einbusse von mehr als 1,0%. Schwach waren auch die Banken mit einer Abgabe von 1,0%, hier belastete eine Studie von Ernst & Young, der zufolge die ...

