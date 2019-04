Credit Suisse - Q1 net 749 Mio CHF (Prog 694) , EBT 1,06 Mrd (Prog 0,994) , Erträge 5,39 Mrd (Prog 5,14) Mediobanca setzt bei Expansion vor allem auf Südeuropa, Interview mit Unternehmenschef Alberto Nagel, BöZ, S. 5 Novartis erhöht nach gutem Jahresauftakt Ergebnisprognose Vinci profitiert von Zukäufen Kreise - Deutsche Bank erwägt Einrichtung einer "Bad Bank" für den Fall, daß eine Fusion mit der CBK nicht zustande kommt Platow Brief erwartet Q1 am Freitag besser als vom Markt erwartet DEZ (VB +2,6%)DEUTZ mit deutlichem Umsatzwachstum und zweistelliger Steigerung der Profitabilität in Q1 - bestätigt Prognose 2019 DWS (VB +1,2%)Deutsche-Bank-Tochter DWS und UBS sprechen über Fusion (FT) MOR ...

