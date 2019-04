Dabei profitierte der Konzern von einer starken Nachfrage nach Stadtgeländewagen (SUV) sowie sinkenden Rabatten in den USA, wie Hyundai am Mittwoch in Seoul mitteilte.Der operative Gewinn stieg im Berichtszeitraum um 21 Prozent auf knapp 825 Milliarden Won (etwa 642 Mio Euro). Es ist das erste Wachstum seit sechs Quartalen. ...

